Emas Dunia Jatuh Usai Data Pekerjaan AS Membaik

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada Jumat watku setempat (Sabtu WIB), karena data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) bulanan yang tinggi melambungkan dolar Amerika Serikat (USD). Emas dan USD biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika USD naik maka emas berjangka akan turun.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 2 Juni 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD5,4 atau 0,41 persen menjadi ditutup pada USD1.299,3 per ounce. Data Jumat menunjukkan bahwa Amerika Serikat menciptakan 223.000 pekerjaan baru pada Mei, mendorong pengangguran turun ke terendah 18 tahun dari 3,8 persen.

Secara terpisah, indeks manufaktur Institute for Supply Management naik menjadi 58,7 persen, menguat 1,4 persentase poin dari April. Indeks USD, yang mengukur uang terhadap enam saingan, naik sebanyak 0,2 persen menjadi 94,16 pada 1930 GMT.







Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 1,7 sen atau 0,1 persen menjadi menetap di USD16,441 per ounce. Platinum untuk Juli turun sebanyak USD3,4 atau 0,37 persen menjadi ditutup pada USD906,7 per ounce.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 219,37 poin atau 0,90 persen menjadi 24.635,21. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 29,35 poin atau 1,08 persen menjadi 2,734.62. Indeks Nasdaq Composite meningkat 112,21 poin, atau 1,51 persen, menjadi 7.554,33.



Total gaji pekerja non-pertanian AS meningkat 223.000 pada Mei, jauh lebih tinggi dari perkiraan ekonom yang hanya sebesar 188.000 dengan tingkat pengangguran turun tipis menjadi 3,8 persen, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan. etenagakerjaan terus meningkat di beberapa industri, termasuk perdagangan ritel, perawatan kesehatan, dan konstruksi.









(ABD)