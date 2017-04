Rencana Pajak Trump Berpotensi Naikkan Suku Bunga AS Lebih Tinggi

Metrotvnews.com, Washington: Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memangkas pajak bisnis dan rumah tangga dapat mengubah gerak ekonomi AS. Namun, kemungkinan akan ada satu efek yang tidak diterima Gedung Putih yakni tingkat suku bunga naik lebih tinggi dari yang diperkirakan oleh bank sentral.



Mengutip Reuters, Senin 1 Mei 2017, administrasi Trump mengatakan ratusan miliar dolar dimasukkan ke dalam ekonomi melalui pemotongan pajak bisnis yang dalam dan pembebasan yang lebih murah untuk individu akan melepaskan gelombang investasi dan membuat ekonomi AS lebih kompetitif dari sebelumnya.

Namun, jika rencana tersebut disetujui oleh pejabat Trump maka dapat menambahkan bahan bakar inflasi ke ekonomi yang sudah mendekati kapasitas penuh, sebuah risiko yang dipastikan oleh pejabat Federal Reserve sejak Trump terpilih. Tentu hal ini bisa memberikan efek negatif bagi perekonomian AS.Dihadapkan dengan prospek pemotongan besar-besaran yang akan mengurangi tingkat pajak perusahaan menjadi 15 persen dari 35 persen dan merombak kode pajak pribadi, pejabat Fed harus mulai berdebat jika mereka dapat mempertahankan laju kenaikan suku bunga yang terukur atau mereka mungkin perlu untuk pindah Lebih cepat.The Fed bertujuan untuk menahan inflasi sekitar dua persen dan mendekati ambang tersebut, dengan target tingkat suku bunga jangka pendek diperkirakan akan naik dua kali lagi, menjadi sekitar 1,5 poin persentase, pada akhir tahun.Trump mengatakan bahwa dia berharap tingkat suku bunga rendah akan berlanjut, sebuah sumber potensial gesekan dengan the Fed jika para pejabat memutuskan bahwa mereka perlu bergerak lebih cepat karena kebijakannya.Diperkirakan sampai USD700 miliar per tahun dalam pemotongan pajak dapat mengancam untuk menggagalkan skenario seperti itu, terutama jika tidak semua uang masuk ke investasi produktif atau mendorong kenaikan harga dan kenaikan upah.(ABD)