Harga Minyak Brent Sentuh USD55,89/Barel

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak mentah dunia sedikit menguat pada perdagangan Kamis waktu setempat. Sepekan terakhir, harga patokan minyak mentah menutup lebih banyak kerugian karena meningkatnya harapan pasokan dan permintaan dunia yang mendekati keseimbangan.



Reuters melansir, Jumat 14 April 2017, jumlah rig minyak Amerika Serikat (AS) juga naik ke level tertingginya dalam dua tahun, sehingga mengancam penyeimbangan kembali pasar.

Harga patokan minyak mentah berjangka Brent naik 3 sen menjadi USD55,89 per barel setelah menyentuh level tertinggi pada Rabu. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS naik 7 sen menjadi USD53,18 per barel.Kedua tolok ukur tersebut tercatat mengalami kenaikan mingguan ketiga secara berturut-turut. Sekitar 431.000 kontrak minyak mentah AS berpindah tangan pada Kamis, kurang dari rata-rata kontrak 531.000 selama 200 hari perdagangan terakhir.Perusahaan jasa energi Baker Hughes mengatakan bahwa pengeboran bertambah 11 rig minyak dalam seminggu sampai 13 April, sehingga jumlah totalnya menjadi 683. Jumlah rig AS telah meningkat selama 13 minggu berturut-turut.Pasar telah mengalami kelebihan pasokan sejak pertengahan 2014, yang mendorong anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan beberapa produsen non-OPEC untuk menyetujui pemotongan produksi dalam enam bulan pertama 2017.Seperti diketahui, OPEC akan kembali bertemu pada 25 Mei untuk mempertimbangkan perpanjangan pemotongan produksi minyak Juni. Arab Saudi, Kuwait dan sebagian besar anggota OPEC lainnya condong ke arah ini jika kesepakatan dicapai dengan produsen lain, kata sumber OPEC kepada Reuters bulan lalu.Badan Energi Internasional (IEA) memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyaknya untuk 2017 sebanyak 40.000 barel per hari dan memperingatkan bahwa tingkat revisi 1,3 juta barel per hari.(AHL)