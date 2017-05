Menkeu AS Sebut Pertumbuhan Ekonomi 3% Bisa Tercapai

Metrotvnews.com, New York: Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Steve Mnuchin akan memberi tahu mengenai pendapat Senat bahwa ekonomi AS dapat tumbuh tiga persen atau lebih jika peraturan dan reformasi pajak diundangkan. Namun tidak ditampik, membutuhkan sejumlah langkah untuk mencapai hal itu.



Dalam kesaksian di hadapan Komite Senat mengenai perbankan, perumahan dan perkotaan, Mnuchin diharapkan mengatakan bahwa administrasi Trump ingin mengurangi peraturan di bank masyarakat dan mendorongnya dengan merombak kreditur hipotek Fannie Mae dan Freddie Mac.

"Saya percaya bahwa sebuah tujuan dari pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) tiga persen atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai jika kita membuat reformasi bersejarah untuk pajak dan peraturan," kata Mnuchin, menurut salinan pidatonya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 19 Mei 2017.Sebagian besar ekonom arus utama percaya bahwa ekonomi AS akan berjuang untuk tumbuh lebih dari dua persen per tahun karena angin puyuh demografis dan pertumbuhan produktivitas jangka panjang yang lamban.Administrasi Trump telah membuat kemajuan yang lambat dalam memberlakukan agenda ekonomi dan reformasi serta sekarang ini menghadapi penyelidikan oleh penasihat khusus mengenai kemungkinan kolusi antara tim kampanye Presiden Donald Trump di 2016 dan Rusia.Mnuchin tidak menguraikan rincian atau skala waktu untuk agenda pemerintah. Pasar keuangan dan dolar menguat tajam setelah ekspektasi mengejutkan Trump atas ekspektasi bahwa peraturan akan digulirkan kembali, namun skandal mengenai Direktur Investigasi Federal Bureau James Comey memberikan kejutan di Wall Street pada Rabu lalu.(ABD)