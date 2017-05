Indeks Acuan Inggris Berakhir Sedikit Lebih Tinggi

Metrotvnews.com, London: Saham-saham Inggris berakhir sedikit lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di London naik 0,19 persen atau 13,57 poin menjadi 7.248,10 poin.



Mengutip Antara, Jumat 5 Mei 2017, international Consolidated Airlines Group naik 2,97 persen, merupakan saham dengan keuntungan terbesar di antara saham-saham unggulan. Diikuti saham biro wisata TUI yang bertambah 2,92 persen dan raksasa perbankan HSBC Holdings naik 2,88 persen.

Sedangkan peritel pakaian renang, alas kaki dan produk rumah tangga multinasional Inggris, Next plc, jatuh 5,1 persen, merupakan saham unggulan dengan kerugian terbesar. Diikuti, saham perusahaan pertambangan Antofagasta dan Anglo American yang masing-masing turun 4,69 persen dan 4,16 persen.Sementara itu, kurs USD melemah terhadap sebagian besar mata uang utama pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor mencerna keputusan Federal Reserve terbaru serta data ekonomi dari negara tersebut.Pada sesi sebelumnya, the Fed memutuskan untuk membiarkan suku bunga acuan tidak berubah karena bank sentral menunggu lebih banyak data untuk menilai prospek ekonomi Amerika Serikat.Di sisi ekonomi, dalam pekan yang berakhir 29 April, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran disesuaikan secara musiman mencapai 233.000, turun 19.000 dari tingkat belum direvisi minggu sebelumnya 257.000, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Kamis.(ABD)