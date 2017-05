Pemerintah AS Catat Surplus USD182 Miliar di April 2017

Metrotvnews.com, New York: Pemerintah Amerika Serikat (AS) memiliki surplus anggaran sebesar USD182 miliar pada April 2017, yang memberikan kebingungan atas ekspektasi pasar terkait defisit perdagangan. Adapun Presiden AS Donald Trump berharap sejumlah indikator perekonomian bisa terus membaik dari waktu ke waktu.



Mengutip Reuters, Kamis 11 Mei 2017, defisit fiskal administrasi Trump untuk 2017 secara year to date adalah sebesar USD344 miliar dibandingkan dengan USD353 miliar pada periode yang sama di 2016. Tentu diharapkan defisit ini bisa terus mengecil dan memberi efek positif terhadap perekonomian.

Ketika menghitung penyesuaian kalender, surplus bulan lalu adalah USD145 miliar dibandingkan dengan surplus yang disesuaikan sebesar USD146 miliar pada tahun sebelumnya. Defisit yang disesuaikan untuk tahun fiskal sampai saat ini adalah USD373 miliar dibandingkan dengan USD314 miliar pada periode tahun fiskal sebelumnya.Penerimaan bulan lalu mencapai USD456 miliar, mengalami kenaikan sebanyak 4 persen dari April 2016, sementara pengeluaran mencapai sebesar USD273 miliar, turun 18 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya.Sebelumnya, pertumbuhan lapangan kerja AS meningkat tajam pada April dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,4 persen atau mendekati level terendah 10 tahun. Kondisi itu menunjuk ke pasar tenaga kerja yang kencang yang mungkin menyegel kasus kenaikan suku bunga AS di bulan depan meskipun pertumbuhan upah rendah.Nonfarm payrolls melonjak 211.000 pekerjaan bulan lalu setelah kenaikan yang sedikit dari 79.000 di Maret, kata Departemen Tenaga Kerja. Pertumbuhan pekerjaan April, yang berbasis luas, melampaui rata-rata bulanan tahun ini 185.000. Kondisi seperti ini diharapkan bisa terus terjadi di waktu-waktu yang akan datang.Ada peningkatan yang lumayan dalam waktu luang dan perhotelan, perawatan kesehatan dan bantuan sosial serta daftar gaji bisnis dan profesional. Penurunan sepersepuluh dari persentase poin dalam tingkat pengangguran membawanya ke tingkat terendah sejak Mei 2007 dan jauh di bawah perkiraan median Federal Reserve terbaru untuk pekerjaan penuh.(ABD)