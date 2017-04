Investor Cari 'Pelabuhan' yang Aman di Yen dan Emas

Metrotvnews.com, Sydney: Investor merunduk untuk berlindung lantaran adanya genderang berita geopolitik mengkhawatirkan dan mengirim yen sebagai investasi save haven dan emas menyentuh ke level tertinggi dalam lima bulan. Sedangkan imbal hasil obligasi negara bergerak tidak terlalu optimal sejauh ni.



Kegelisahan ternoda dari pandangan cerah bagi pertumbuhan ekonomi global dan menempatkan ekutitas defensif. Nikkei Jepang mengalami penurunan sebanyak 1,2 persen sebagai kenaikan yen dan membebani saham eksportir, sementara futures E-mini untuk S&P 500 tergelincir sebanyak 0,3 persen.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang dekat bergerak datar. Shanghai mereda 0,4 persen karena Tiongkok melaporkan sedikit perlambatan inflasi harga produsen. Sebaliknya, emas dunia bergerak naik ke USD1,277.29 per ounce dan menyentuh level tertinggi sejak 10 November."Sebuah tingkat ketidakpastian telah menemukan jalan ke pasar keuangan yang sebelumnya tampaknya anti peluru. Jelas ada beberapa kegugupan di luar sana dengan ketegangan di sekitar Korea Utara dan memperkuat ketegagangan geopolitik," tulis analis di ANZ, seperti dikutip dari Reuters, Rabu 12 April 2017.Korea Utara memperingatkan terkait serangan dari Amerika Serikat pada tanda-tanda agresi terutama keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengirimkan kapal induk menuju semenanjung Korea. Adapun langkah itu dinilai memperkeruh suasana dan diharapkan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.Trump mengatakan dalam sebuah cuitan di twitter bahwa Korea Utara mencari masalah dan AS akan memecahkan masalah tersebut dengan atau tanpa bantuan dari Tiongkok. Bahasa suka berperang telah menyeret saham Korea Selatan dan memenangkan ke posisi terendah dalam empat minggu serta menyebabkan kegelisahan di seluruh Asia.Pada saat yang sama, Sekretaris Negara AS Rex Tillerson berada di Moskow untuk mengecam dukungan Rusia untuk Bashar al-Assad dari Suriah, menaikkan taruhannya di Timur Tengah. Sebuah berita konferensi bersama oleh Trump dan Sekjen NATO Jens Stoltenberg juga cenderung menghasilkan berita utama.(ABD)