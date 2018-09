Harga Minyak Dunia Melesat

New York: Harga minyak dunia memperpanjang kenaikan pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena jumlah pengeboran rig minyak Amerika Serikat aktif untuk minyak jatuh pada minggu kedua berturut-turut. Kekhawatiran berkepanjangan tentang sanksi AS terhadap ekspor minyak mentah Iran, yang mulai berlaku 4 November, juga terus mendorong harga minyak.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 29 September 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman November naik USD1,13 untuk menetap di USD73,25 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman November bertambah USD1,00 menjadi USD82,72 per barel di London ICE Futures Exchange.

Jumlah rig yang beroperasi di ladang minyak AS menurun sebanyak tiga hingga total 863 rig minggu ini, setelah merayap turun satu minggu terakhir, perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 18,38 poin atau 0,07 persen menjadi 26.458,31. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 0,02 poin ke 2.913,98. Indeks Nasdaq Composite naik 4,38 poin atau 0,05 persen menjadi 8.046,35.



Sentimen konsumen AS mencapai angka tiga digit untuk ketiga kalinya sejak Januari 2004, menurut survei bulanan Universitas Michigan terhadap konsumen. Indeks mencapai level 100,1 dalam pembacaan akhir September atau berada di bawah perkiraan para ekonom yang disurvei yakni di bawah level 100,8.



Sementara itu, pendapatan pribadi AS meningkat USD60,3 miliar atau 0,3 persen pada Agustus. Sedangkan belanja konsumsi pribadi (PCE) meningkat sebanyak USD46,4 miliar atau 0,3 persen, Departemen Perdagangan AS mengatakan. Investor juga terus mencerna keputusan terbaru Federal Reserve tentang kebijakan moneter AS.









(ABD)