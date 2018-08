Kendalikan Hiperinflasi, Venezuela Terbitkan Mata Uang Baru

Caracas: Bank Sentral Venezuela (BCV) mengumumkan nilai tukar resmi untuk mata uang baru negara itu, bolivar. Nilai mata uang ini akan menjadi 60 bolivar negara terhadap dolar AS.



Pada Jumat besok, BCV akan meresmikan ketetapan nilai mata uang tersebut menjadi 2,48 sovereign bolivars per dolar, menurut sistem kontrol nilai tukar negara (Dicom).



Presiden BCV Calixto Ortega Sanchez mengatakan bank menerbitkan tarif resmi untuk bolivar dan cryptocurrency Venezuela petro. Demikian seperti dilansir dari Xinhua, Kamis, 23 Agustus 2018.



"Informasi ini akan diperbarui setiap hari dan akan tersedia melalui halaman web, membiarkan orang-orang Venezuela, serta sektor keuangan dan bisnis, tahu nilai resmi dari bolivar yang berdaulat, yang dipatok ke petro," tegas Ortega Sanchez.



Selain itu BCV juga akan mempublikasikan nilai petro dan ekuivalennya dalam euro, yuan, ruble, dan dolar AS.



Pemerintah Venezuela telah meluncurkan program pemulihan ekonomi untuk mengendalikan hiperinflasi dan mengatasi sanksi ekonomi dan keuangan dari Amerika Serikat (AS).



Pada Senin, uang kertas baru diperkenalkan yang memangkas lima nol dari mata uang nasional untuk memfasilitasi transaksi, yang biasanya mencakup jutaan bolivar lama bahkan untuk barang-barang sehari-hari.

(AHL)