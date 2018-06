Pertemuan Trump-Kim Membuat Gerak Bursa Asia Bervariasi

Hong Kong: Pergerakan bursa saham di perdagangan Asia terpantau bervariasi mengikuti antara pemimpin utama Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump di Singapura.



Mengutip Antara, Selasa, 12 Juni 2018, saham-saham Hong Kong dibuka lebih rendah pada perdagangan Selasa pagi, dengan indeks acuan Hang Seng (HSI) melemah 33,85 poin atau 0,11 persen menjadi 31.029,85.

Sementara bursa saham Tokyo dibuka lebih tinggi karena yen yang relatif lemah terhadap dolar AS mendorong pembelian di tengah optimisme mengenai pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin tertinggi Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) Kim Jong Un di Singapura.



Pada pukul 09.15 waktu setempat, indeks Nikkei 225 di Bursa Efek Tokyo naik 192,71 poin atau 0,85 persen, dari tingkat penutupan Senin, 11 Juni, menjadi 22.996,75.



Sedangkan pasar saham Australia dibuka datar, dan sempat naik tipis karena investor tampak berhati-hati di tengah KTT AS-Korea Utara. Pada pukul 10.35 waktu setempat, indeks acuan S&P/ASX 200 naik 1,90 poin atau 0,03 persen menjadi diperdagangkan di 6.047,10 poin.



Selain itu indeks All Ordinaries yang lebih luas bertambah 2,30 poin atau 0,03 persen menjadi diperdagangkan di level 6.159,10.



Selanjutnya mengutip Bloomberg, indeks Korea Selatan Kospi terpantau melemah 3,42 poin atau setara 0,14 persen ke posisi 2.466. Bursa Malaysia KLCI melemah 6,45 poin atau setara 0,36 persen ke 1.769.



Sedangkan indeks Singapura Straits Times tergerus 1,45 poin atau setara 0,04 persen ke 3.440. Serta indeks Thailand menguat 8,43 poin atau setara 00,49 persen ke 1.731.









(AHL)