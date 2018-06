Jakarta: Harga emas berpotensi menguat pada perdagangan Asia hari ini. Emas sedang mengincar resisten di USD1.303 di tengah masih belum adanya titik temu masalah dagang dalam pertemuan G7.



"Potensi rentang perdagangan sesi Asia di antara USD1.295-USD1.303," ujar analis Monex Investindo Futures dalam hasil risetnya, di Jakarta, Senin, 11 Juni 2018.

Tim Monex memaparkan kondisi yang ditopang sentimen risk aversion, sempat membuat harga emas ditutup menguat 0,1 persen di level USD1.298,75 pada perdagangan Jumat di tengah investor yang waspada terhadap pertemuan G7.



"Adapun harga saat penulisan berada di level USD1.299,22," tuturnya.





Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), tertekan penguatan dolar Amerika Serikat (USD). Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus, turun USD0,30 atau 0,02 persen menjadi ditutup pada USD1.302,70 per ons.



Mengutip Antara, Sabtu, 9 Juni 2018, adapun sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan negara-negara lainnya terus mendukung logam mulia, sehingga membatasi kejatuhan lebih lanjut. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,19 persen menjadi 93,555 pada pukul 16.15 GMT.



Sementara logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 7,4 sen AS atau 0,44 persen menjadi menetap di USD16,741 per ons. Platinum untuk penyerahan Juli naik USD5,4 atau 0,6 persen menjadi ditutup pada USD905,70 per ons.





