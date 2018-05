Harga Minyak Dunia Perkasa

New York: Harga minyak dunia naik atau perkasa pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Penguatan harga minyak terjadi lantaran dolar Amerika Serikat (USD) yang lebih lemah membuat komoditas yang berdenominasi greenback lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.



Mengutip Antara, Kamis, 31 Mei 2018, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli, naik USD1,48 menjadi menetap di USD68,21 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, bertambah USD2,11 menjadi ditutup pada USD77,50 per barel di London ICE Futures Exchange.

Indeks USD mengalami penurunan terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu 30 Mei, karena para investor mencerna laporan Beige Book Federal Reserve yang baru dirilis serta sejumlah laporan ekonomi. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,71 persen menjadi 94,145.



Harga minyak juga didukung oleh laporan media bahwa Arab Saudi, negara-negara OPEC lainnya dan sekutu non-OPEC, bertujuan untuk tetap pada pakta global untuk memangkas pasokan minyak hingga akhir 2018.







Harga minyak berada di bawah tekanan jual berat pekan lalu, setelah menyentuh tertinggi dalam tiga setengah tahun, menyusul laporan media bahwa produsen minyak mentah utama OPEC dan Rusia sedang mendiskusikan rencana untuk meningkatkan produksi mereka.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 306,33 poin atau 1,26 persen menjadi berakhir di 24.667,78 poin. Indeks S&P 500 meningkat 34,15 poin atau 1,27 persen, menjadi ditutup di 2.724,01 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 65,86 poin atau 0,89 persen lebih tinggi, menjadi 7.462,45 poin.



Sektor swasta AS menambahkan 178 ribu lapangan pekerjaan pada Mei, gagal memenuhi konsensus pasar sebesar 190 ribu, menurut Laporan Ketenagakerjaan Nasional yang dirilis oleh ADP Research Institute. Angka ADP secara luas dilihat sebagai pra-indikator untuk laporan gaji non-pertanian yang akan dirilis pada Jumat 1 Juni.









(ABD)