Indeks Acuan Inggris Melonjak 0,31%

London: Bursa saham Inggris naik pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) dengan indeks acuan FTSE 100 naik 23,57 poin atau 0,31 persen pada 7.701,77 poin. Sejauh ini, Pemerintah Inggris terus berupaya memacu perekonomian termasuk mencapai kesepakatan perdagangan usai referendum Brexit.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 2 Juni 2018, Johnson Matthey, perusahaan kimia khusus Inggris, melonjak 4,04 persen, pemenang teratas dari saham unggulan. Anglo American and Barratt Developments meningkat masing-masing 2,74 persen dan 2,53 persen.

Saham NMC Health, perusahaan perawatan kesehatan multinasional, kehilangan 3,18 persen. Royal Mail turun 2,51 persen. Diageo, perusahaan minuman beralkohol multinasional Inggris, turun 1,68 persen.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 219,37 poin atau 0,90 persen menjadi 24.635,21. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 29,35 poin atau 1,08 persen menjadi 2,734.62. Indeks Nasdaq Composite meningkat 112,21 poin, atau 1,51 persen, menjadi 7.554,33.



Total gaji pekerja non-pertanian AS meningkat 223 ribu pada Mei, jauh lebih tinggi dari perkiraan ekonom yang hanya sebesar 188 ribu dengan tingkat pengangguran turun tipis menjadi 3,8 persen, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan. etenagakerjaan terus meningkat di beberapa industri, termasuk perdagangan ritel, perawatan kesehatan, dan konstruksi.



Secara terpisah, indeks manufaktur Institute for Supply Management naik menjadi 58,7 persen, menguat 1,4 persentase poin dari April. Indeks USD, yang mengukur uang terhadap enam saingan, naik sebanyak 0,2 persen menjadi 94,16 pada 1930 GMT.









