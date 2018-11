Minyak Mentah AS Jatuh

New York: Harga minyak mentah Amerika Serikat (AS) turun untuk sesi ke-11 berturut-turut, rekor paling panjang sejak kontrak mulai diperdagangkan, mundur dari reli di awal sesi ketika Presiden AS Donald Trump mengatakan dia berharap tidak akan ada pengurangan produksi minyak.



Mengutip Antara, Selasa, 13 November 2018, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI), turun 26 sen AS per barel menjadi menetap di USD59,93. Penurunan ini menandai penurunan harian ke-11 berturut-turut, terbesar sejak kontrak mulai diperdagangkan, menurut data dari CME Group.

Kontrak WTI terus menurun dalam perdagangan usai penyelesaian, jatuh USD1,48 menjadi USD58,71 per barel pada pukul 15.34 waktu setempat (18.34 GMT). Minyak mentah Brent berjangka berbalik arah di akhir sesi, menetap turun enam sen AS menjadi USD70,12 per barel. Brent juga diperdagangkan lebih rendah dalam aktivitas usai penyelesaian.



Komentar Trump menyusul pernyataan dari menteri energi Arab Saudi yang mengatakan bahwa OPEC sedang mempertimbangkan pemotongan pasokan tahun depan, mengutip permintaan yang melemah. Arab Saudi telah menyatakan keprihatinan bahwa sanksi-sanksi AS telah menghilangkan lebih sedikit minyak dari pasar daripada yang diperkirakan.



"Mudah-mudahan, Arab Saudi dan OPEC tidak akan memotong produksi minyak. Harga minyak akan jauh lebih rendah berdasarkan pasokan," tulis Trump di Twitter. Minyak mentah AS berbalik negatif dan memperpanjang kerugiannya setelah tweet tersebut.



Harga minyak telah menguat di awal sesi, setelah Arab Saudi mengatakan OPEC dan mitranya percaya bahwa permintaan yang sedang melemah cukup untuk menjamin pemotongan produksi satu juta barel per hari tahun depan.



Menteri Energi Saudi Khalid al-Falih mengatakan OPEC dan sekutunya setuju bahwa analisis teknis menunjukkan kebutuhan untuk mengurangi pasokan minyak tahun depan sekitar satu juta barel per hari dari level Oktober. Arab Saudi akan memangkas pengirimannya setengah juta barel per hari pada Desember, karena permintaan musiman lebih rendah.





(ABD)