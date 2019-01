Bursa Saham Amerika Serikat Kembali Menghijau

New York: Saham-saham di bursa Wall Street berakhir lebih tinggi pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu karena kinerja perusahaan-perusahaan yang lebih kuat dari perkiraan mendorong kembali penguatan di pasar secara keseluruhan, termasuk saham IBM yang melonjak, meskipun ada kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi global.



Mengutip Antara, Kamis, 24 Januari 2019, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 172,77 poin atau 0,71 persen, menjadi berakhir di 24.577,25 poin. Indeks S&P 500 bertambah 5,80 poin atau 0,22 persen menjadi ditutup di 2.638,70 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 5,41 poin atau 0,08 persen lebih tinggi menjadi 7.025,77 poin.

Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P memperpanjang kenaikan, dengan sektor kebutuhan pokok konsumen naik lebih dari satu persen, memimpin peraih keuntungan. Konglomerat besar mendorong penghitungan Dow beralih ke wilayah hijau sepanjang Rabu 23 Januari karena laba perusahaan-perusahaan yang positif di 2018 dan panduan kuat untuk 2019.



Saham P&G memperpanjang kenaikan hampir lima persen di sekitar bel penutupan, setelah perusahaan barang konsumen AS itu melaporkan pendapatan kuartalan yang mengalahkan estimasi Wall Street, berkat produk perawatan kecantikan baru yang diluncurkan tahun lalu.



Saham United Technologies naik lebih dari lima persen, setelah konglomerat manufaktur AS itu membukukan laba kuartal keempat yang disesuaikan, didorong oleh meningkatnya pertumbuhan dalam penjualan industri dirgantara dan tingkat pajak yang lebih rendah.



Saham IBM mencatat kenaikan beruntun dan naik lebih dari delapan persen, didorong oleh laba tahunan dan triwulanan yang lebih kuat dari perkiraan pada 2018 berkat aplikasi luas teknologi-teknologi canggihnya, seperti kecerdasan buatan dan komputasi awan.



Saham-saham unggulan lain juga mengangkat Dow Jones. Saham pembuat pesawat AS Boeing, dan konglomerat manufaktur AS 3M, keduanya memperpanjang kenaikan, masing-masing naik 0,2 persen dan 0,02 persen.



Kegelisahan pasar atas potensi perlambatan semakin dalam, setelah Penasihat Ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett mengatakan bahwa Amerika Serikat mungkin dapat melihat pertumbuhan nol untuk kuartal pertama tahun ini, jika penutupan pemerintah berlangsung sepanjang kuartal.



"Jika (penutupan) diperpanjang untuk seluruh kuartal, dan mengingat fakta bahwa kuartal pertama cenderung rendah karena sisa musiman, maka Anda bisa berakhir dengan angka yang sangat mendekati nol pada kuartal pertama," kata Hassett.





(ABD)