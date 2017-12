Saham Apple Bikin Wall Street Tertekan

New York: Bursa Amerika Serikat (AS) berakhir lebih rendah pada perdagangan Selasa waktu setempat karena penurunan saham Apple menyeret sektor teknologi melemah.



Melansir Xinhua, Rabu, 20 Desember 2017, indeks Dow Jones Industrial Average turun 37,45 poin atau 0,15 persen menjadi 24.754,75.

Sementara itu indeks S & P 500 melemah 8,69 poin atau 0,32 persen menjadi 2.681,47. Serta indeks Nasdaq Composite turun 30,91 poin atau 0,44 persen menjadi 6.963,85.



Saham Apple turun lebih dari satu persen setelah Nomura Instinet menurunkan saham raksasa teknologi dari pembelian menjadi netral.



Wall Street juga menantikan pemungutan suara reformasi pajak. DPR AS berencana untuk meloloskan sebuah paket minggu ini, dengan elemen utama termasuk tarif pajak korporat dan perorangan yang rendah.



Media melaporkan anggota DPR memilih untuk memberikan tagihan pajak, yang akan mengurangi tingkat pajak perusahaan federal menjadi 21 persen dari 35 persen.



Ekuitas AS telah membukukan kenaikan yang solid dan mencatat rekor tertinggi beberapa kali sejak Hari Pemilu, sebagian didorong oleh ekspektasi pajak perusahaan yang lebih rendah.



"Semua ini karena optimisme menumpuk, seperti rencana pajak yang diusulkan atau tidak, tidak dapat disangkal sebelumnya kita sangat ramah terhadap bisnis, dan bahwa perubahan lingkungan tidak hilang pada masyarakat investasi," kata Presiden Sarge986 LLC, Stephen Guilfoyle.



Sementara di sektor ekonomi, perumahan swasta AS pada November berada pada tingkat tahunan yang disesuaikan sebesar 1,297 juta unit, lapor Departemen Perdagangan AS.



Ini adalah 3,3 persen di atas perkiraan Oktober yang direvisi sebesar 1,256 juta dan 12,9 persen di atas tingkat 2016 November di 1,149 juta.





(AHL)