Minyak Dunia Menguat Usai Jaringan Pipa di Laut Utara Ditutup

New York: Harga minyak dunia meningkat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), setelah diberitakan bahwa jaringan pipa utama di Laut Utara Inggris akan ditutup untuk perbaikan. Sistem jaringan pipa Forties akan ditutup selama beberapa minggu sementara operatornya memperbaiki keretakan pada pipa yang ditemukan minggu lalu, menurut CNBC.



Mengutip Antara, Selasa, 12 Desember 2017, dilaporkan bahwa jaringan pipa tersebut membawa sekitar 450 ribu barel per hari minyak mentah Forties dari ladang lepas pantai di Laut Utara ke pabrik pengolahan di Skotlandia. Para analis mengatakan, penutupan jaringan pipa tersebut mendukung harga minyak karena pasokan pasar akan turun.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari, bertambah USD0,63 menjadi menetap di USD57,99 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Februari, naik USD1,29 menjadi ditutup pada USD64,69 per barel di London ICE Futures Exchange.



Sementara itu, harga emas mendapat pengangkatan singkat, menyusul sebuah percobaan serangan teror di terminal bus New Yorks Port Authority, namun mundur kembali dan terus mengalami penurunan. Tiga orang dan penyerangnya sendiri terluka saat alat peledak berteknologi rendah yang terpasang di tubuhnya meledak sebelum waktunya.



Indeks dolar AS, sebuah ukuran dolar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, meluncur pada sesi pagi hari, namun rebound kemudian. Dolar dan ekuitas AS biasanya bergerak berlawanan arah dengan emas, yang berarti jika dolar dan saham naik, emas berjangka akan turun.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 3,8 sen atau 0,24 persen, menjadi menetap di USD15,785 per ons. Platinum untuk penyerahan Januari naik USD9,10 atau 1,03 persen, menjadi ditutup pada USD892,80 per ons.









(ABD)