Metrotvnews.com, New York: Dolar Amerika Serikat (USD) diperdagangkan bervariasi pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), lantaran investor masih mencerna laporan pekerjaan yang baru dirilis. Sejumlah sentimen atau peristiwa sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap gerak USD.



Total pekerjaan nonfarm payroll AS menurun sebesar 33.000 pada September, sebagian besar disebabkan oleh badai Harvey dan Irma yang melanda negara tersebut, kata Departemen Tenaga Kerja. Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan ada kenaikan 90.000 pekerjaan.

Mengutip Xinhua, Selasa 10 Oktober 2017, tingkat pengangguran, bagaimanapun, mengalami penurunan menjadi 4,2 persen pada September, mencapai titik terendah dalam 16 tahun, kata laporan tersebut.



Pada September, rata-rata penghasilan per jam untuk semua karyawan dengan gaji nonpertanian swasta naik 12 sen menjadi USD26,55, mengalahkan konsensus pasar. Selama 12 bulan terakhir, rata-rata penghasilan per jam meningkat sebesar 74 sen atau 2,9 persen.



"Catatan utama dari laporan pekerjaan pagi ini adalah jangan terlalu banyak mengambil laporan pekerjaan pagi ini sampai Anda memasukkannya ke dalam konteks yang lebih luas. Sidik jari Harvey dan Irma ada di sana, bagaimanapun," kata Chris Low, kepala ekonom FTN Financial, dalam sebuah catatan.



Sementara itu, ada optimisme yang meningkat atas perombakan pajak Presiden Donald Trump yang diusulkan. Pekan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengeluarkan sebuah resolusi anggaran untuk tahun fiskal 2018, yang membuka jalan bagi undang-undang reformasi pajak.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,14 persen pada 93,670 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1749 dari USD1,1733 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3153 dari USD1,3066 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7760 dari USD0,7785.



USD membeli 110,66 yen Jepang, lebih rendah dari 110,73 yen pada sesi sebelumnya. USD naik menjadi 0,9799 franc Swiss dari 0,9785 franc Swiss, dan mencapai 1.2539 dolar Kanada dari 1.2532 dolar Kanada.





