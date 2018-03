ECB Tegaskan Tetap Berhati-Hati Ambil Kebijakan Moneter

Frankfurt: Bank sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) mengungkapkan kebijakan yang diambil akan tetap berhati-hati meski lebih percaya diri pada jalur inflasi di masa depan. Adapun ECB terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa agar lebih berkualitas di masa mendatang.



"Kami saat ini melihat inflasi yang terkonvergensi menuju tujuan kami dalam jangka menengah, dan kami lebih percaya diri daripada di masa lalu. Konvergensi ini akan terjadi," kata Presiden ECB Mario Draghi, di Frankfurt, seperti dikutip dari CNBC, Kamis, 15 Maret 2018.

"Tapi kita masih perlu melihat bukti lebih lanjut bahwa dinamika inflasi bergerak ke arah yang benar. Jadi kebijakan moneter akan tetap sabar, gigih, dan bijaksana," tambahnya.



Seluruh momentum ekonomi membaik di zona euro membuat bank sentral mengubah komunikasinya minggu lalu. ECB menurunkan bias pelonggarannya -sebuah pernyataan yang digunakan untuk menunjukkan bahwa bank tersebut akan meningkatkan tingkat pembelian obligasinya dalam durasi dan ukuran jika prospek ekonomi memburuk.







"Ada perubahan moderat dalam komunikasi dan itu adalah indikasi bahwa mereka merasa perlu untuk mengenali peningkatan besar dalam ekonomi dan peningkatan inflasi," kata Volker Wieland, yang dianugerahi kursi ekonomi moneter di Institute for Monetary and Financial Stability.



Namun, Draghi menegaskan bahwa suku bunga masih akan tetap rendah untuk waktu yang lama. Mengenai evolusi tingkat kebijakan ECB ada di luar akhir pembelian bersih. ECB akan mempertahankan urutan yang saat ini tercantum dalam panduan di depan.



"Yaitu janji kami untuk mempertahankan suku bunga utama pada tingkat saat ini seperti di masa lalu dari pembelian bersih," kata Draghi.









(ABD)