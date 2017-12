Gerak Harga Emas Tertahan di Level Terendah

Jakarta: Harga emas tertahan di dekat level terendah lima bulan, berakhir di USD1.242,15 (-0,5 persen) dan bergerak dalam rentang sempit pada Senin akibat fokus pasar tertuju pada FOMC pekan ini. Outlook untuk kenaikan suku bunga AS di pekan ini dapat membebani harga emas di sesi Asia untuk turun menguji level support di USD1.240.



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Selasa, 12 Desember 2017, hHarga minyak naik pada Senin untuk ditutup menguat 1,2 persen di level USD58,02 karena sentimen ditutupnya jalur pipa North Sea untuk perbaikan. Harga saat penulisan: USD57,99.

Harga minyak berpeluang lanjutkan kenaikannya di sesi Asia, membidik resisten di USD58,40 dengan sentimen ditutupnya jalur pipa di North Sea AS. Potensi rentang pergerakan antara USD57,60-USD58,40. Aksi short covering serta tekanan yang didapat dolar usai bom di New York membuat EURUSD menguat 0,1 persen di level 1.1770 pada Senin.



Dolar yang pulih pasca bom di New York, karena outlook kenaikan suku bunga AS berpotensi bebani EURUSD di sesi Asia untuk turun ke level 1.1750. Rentang perdagangan terlihat di antara 1.1750-1.1800.



Ketidakpastian tehadap negosiasi Brexit kembali menjadi katalis negatif untuk GBPUSD pada Senin yang menyebabkan berakhir turun 0,4 persen di level 1.3339. GBPUSD berpeluang kembali tertekan pada sesi Asia, menguji support di 1.3300 di tengah sentimen belum adanya kemajuan dalam negosiasi Brexit.



USDJPY kembali berakhir menguat pada Senin, ditutup naik 0,1 persen di level 113,57 walaupun ada kejadian pemboman di AS, karena solidnya dolar jelang FOMC. Harga saat penulisan: 113,45. USDJPY dapat melemah di sesi Asia, mengincar support di 113,00 jika perilisan serangkaian data industri Jepang lebih optimistis dari estimasi.



Tanpa rilis data ekonomi penting serta fokus ke FOMC pekan ini memicu aksi short covering AUDUSD pada Senin, dan berakhir di level 0.7526 (+0,3 persen). Perilisan data kepercayaan bisnis Australia yang pesimis berpotensi menjadi sentimen negatif untuk AUDUSD di sesi Asia, menguji support di 0.7500. Potensi rentang perdagangan antara 0.7500-0.7540.



Dipicu positifnya pergerakan Wall Street serta melemahnya yen Jepang telah mendorong kenaikan indeks Nikkei pada Senin untuk berakhir naik 0,2 persen di 22.860. Harga saat penulisan: 22.900.





(ABD)