Ekonom Sebut Tarif Impor Trump ke Tiongkok Kontraproduktif

New Haven: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memutuskan untuk mengenakan tarif impor terhadap Tiongkok dinilai kontraproduktif bagi AS. Trump telah mengambil pandangan sederhana tentang hubungan perdagangan. Padahal, perdagangan memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi.



Ekonom yang juga Profesor Sejarah Universitas Yale membenarkan bahwa tarif impor yang diputuskan Presiden AS Donald Trump menjadi kontraproduktif bagi ekonomi Amerika. Kennedy yang berusia 72 tahun mengatakan hal tersebut dalam sebuah wawancara eksklusif.

Meski ada peringatan kuat dari para ahli perdagangan, Trump pada Kamis menandatangani sebuah memorandum yang dapat mengenakan tarif hingga USD60 miliar dalam impor Tiongkok. Hal itu merupakan langkah unilateral terbaru yang menimbulkan ancaman terhadap perdagangan global.



Langkah ini mengikuti rencana tarif Trump baru-baru ini pada impor baja dan aluminium dan tarif Januari dikenakan pada panel surya impor dan mesin cuci, yang telah dicaci-maki oleh kelompok-kelompok bisnis sebagai tindakan proteksionisme.



"Pandangan sederhana tentang menang-kalah dalam perdagangan barang-barang ekonomi yang terlihat akan diejek oleh setiap ekonom yang kita kenal, bahkan oleh para ekonom Republik," kata Kennedy, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu, 24 Maret 2018.



Menurutnya jika mengikuti logika Trump, surplus perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat adalah karena orang Tiongkok menjual lebih banyak kepada AS. Tapi tarif akan lebih kontraproduktif daripada membantu posisi ekonomi Amerika.



"Ada banyak dan banyak lagi pekerja yang menggunakan aluminium dan baja daripada yang ada dalam produksi aluminium dan baja," pungkas Kennedy.









(ABD)