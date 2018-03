Penguatan USD Buat Emas Berakhir Melemah 0,4%

Jakarta: Kuatnya dolar jelang pengumuman suku bunga the Fed membuat harga emas berakhir melemah sebanyak 0,4 persen di level USD1.311,21 pada perdagangan Selasa. Adapun harga saat penulisan yakni USD1.307



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Rabu, 21 Maret 2018, penguatan dolar yang dipicu oleh outlook kenaikan suku bunga AS berpotensi kembali melanjutkan pelemahan harga emas di sesi Asia, menguji support di USD1.307. Rentang perdagangan potensial antara USD1.307-USD1.315.



Sumber: Monex Investindo Futures



Peningkatan tensi geopolitik antara Arab Saudi dengan Iran serta penurunan produksi di Venezuela membuat harga minyak ditutup menguat 2,0 persen di level USD63,42 pada Selasa. Harga saat penulisan USD63,75.



Laporan API yang menunjukkan penurunan cadangan minyak di AS berpeluang dorong kenaikan harga minyak lebih lanjut di sesi Asia, membidik resisten di USD64,20. Rentang perdagangan potensial antara USD63,30-USD64,20.





Penurunan sentimen terhadap perekonomian di Jerman membuat EURUSD ditutup melemah 0,8 persen di level 1,2242 pada Selasa. Harga saat penulisan: 1,2245. Data ekonomi Jerman yang pesimis dan dolar yang menguat menjelang FOMC berpeluang dorong penurunan EURUSD di sesi Asia, mengincar support di 1,2200. Rentang perdagangan potensial 1,2200-1,2300.



Pertumbuhan CPI Inggris yang melambat di Februari membuat GBPUSD berakhir turun 0,2 persen di level 1,3998 pada perdagangan Selasa. Harga saat penulisan: 1,4001. Outlook BoE yang tidak akan naikan suku bunga dalam waktu dekat usai perilisan data inflasi Inggris yang pesimis berpeluang memicu pelemahan GBPUSD di sesi Asia, menguji support di 1,3960.









