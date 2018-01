Harga CPO Malaysia Berpotensi Kembali Menguat

Jakarta: Harga crude palm oil (CPO) berpotensi melanjutkan kenaikannya untuk sesi ketiga beruntun pada perdagangan hari ini.



Sentimen pendukung datang dari outlook penurunan produksi serta tingginya harga minyak nabati lainnya, meskipun penguatan ringgit dapat batasi kenaikan harga.

Mengutip analisa Monex Investindo Futures, Rabu, 24 Januari 2018, pada perdagangan kemarin, harga CPO ditutup menguat dalam dua sesi beruntun, naik 0,8 persen di level 2.494 ringgit per ton di Bursa Malaysia Derivatives Exchange.



Seorang trader di Kuala Lumpur mengatakan bahwa produksi Malaysia untuk periode 1-20 Januari turun 17 persen untuk periode yang sama tahun lalu.



Produksi minyak sawit diperkirakan akan membukukan penurunan musiman di kuartal pertama sebelum kembali naik dan menuju produksi puncak di kuartal ketiga.



Sedangkan untuk harga minyak nabati lainnya, yaitu kontrak minyak kedelai bulan Maret di Chicago Board of Trade diperdagangkan naik 0,6 persen, dan untuk nilai minyak kedelai Mei di Dalian Commodity Exchange berakhir menguat 0,7 persen.



Sentimen negatif untuk harga minyak mentah pada hari ini berpotensi akan datang dari penguatan mata uang ringgit yang pada pukul 10.54 WIB terpantau menguat 0,24 persen di level 3,9175 per USD.



Ringgit yang menguat akan membuat harga minyak sawit menjadi lebih mahal untuk pemilik mata uang lainnya.



Potensi rentang perdagangan pada hari ini terlihat di antara 2.440-2.535 ringgit per ton. Untuk sisi atasnya, sebelum menguji ke area 2.535, harga harus menembus atas level 2.500 terlebih dahulu, begitu juga untuk sisi bawahnya, sebelum menargetkan ke area 2.440, harga harus menembus bawah area 2.455 terlebih dahulu.





