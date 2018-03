The Fed Sebut Amazon Membantu Jaga Inflasi Tetap Rendah

New York: Ketua Federal Reserve Jerome Powell percaya bahwa Amazon memainkan peran penting dalam menjaga penutupan inflasi selama dekade terakhir. Hal itu seiring dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada bankir sentral mengenai mengapa inflasi telah begitu rendah sejak krisis keuangan.



"Ini adalah fenomena global. Kami tidak terlalu memahaminya karena krisis (keuangan). Faktor besar yang telah menurunkan inflasi hanya kelemahan dalam ekonomi," kata Powell, dalam kesaksiannya kepada Komite Perbankan Senat, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 3 Maret 2018.

Selain itu, lanjutnya, ada cerita lain yakni mengenai cerita efek dari Amazon. Ada kelonggaran dan hal itu memengaruhi ketatnya pasar tenaga kerja AS. "Ini sangat sulit untuk mengikat mereka dari sudut pandang empiris, tapi mungkin juga memiliki semacam efek pada inflasi," ujar Powell.



Pangsa pasar ritel Amazon di AS meningkat. Aliansi e-commerce menghasilkan 44 persen dari seluruh penjualan e-commerce AS tahun lalu atau sekitar empat persen dari total angka penjualan ritel negara tersebut, menurut data dari One Click Retail.



Konsumen tertarik pada penjualan online karena harga yang lebih rendah dan pilihan yang lebih luas dibandingkan pengecer toko fisik. Bankir pusat juga mengutip harga komoditas mata uang dan energi sebagai faktor inflasi rendah selama dekade terakhir.



"Kami juga memiliki dolar Amerika Serikat (USD) yang kuat dan menurunkan harga minyak di 14 dan 15, yang menekan inflasi," pungkas Powell.









(ABD)