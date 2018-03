Indeks FTSE-100 Inggris Berakhir Menguat 7,07 Poin

London: Saham-saham Inggris berakhir lebih tinggi pada perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London menguat tipis 7,07 poin atau 0,10 persen, menjadi 7.139,76 poin.



Mengutip Antara, Jumat, 16 Maret 2018, Standard Life Aberdeen, perusahaan pengelola aset Inggris, melambung 1,83 persen, menjadi peraih keuntungan terbesar di antara saham-saham unggulan. Disusul oleh saham Tesco dan Smiths Group, yang masing-masing naik 1,76 persen dan 1,75 persen.

Sementara itu, Micro Focus International, perusahaan perangkat lunak dan teknologi informasi Inggris, menderita kerugian paling besar dari saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 2,63 persen. Diikuti saham Randgold Resources, perusahaan logam multinasional, merosot 2,14 persen, serta Fresnillo, sebuah kelompok pertambangan internasional, turun 1,93 persen.







Di sisi lain, harga-harga minyak mencatat kenaikan untuk hari kedua berturut-turut, dengan patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April naik USD0,23 menjadi menetap di USD61,19 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk penyerahan Mei naik sebanyak USD0,23 menjadi ditutup pada USD65,12 per barel.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2303 dari USD1,2374 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3934 dari USD1,3972 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7798 dari USD0,7881.



Sedangkan USD dibeli 106,25 yen Jepang, lebih rendah dari 106,29 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9516 franc Swiss dari 0,9448 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3057 dolar Kanada dari 1,2941 dolar Kanada.









(ABD)