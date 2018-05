Klaim Pengangguran AS Naik jadi 222 Ribu

New York: Aplikasi baru untuk tunjangan pengangguran Amerika Serikat (AS) meningkat lebih dari yang diperkirakan pada minggu lalu, tetapi jumlah orang Amerika yang berada pada angka pengangguran jatuh ke level terendah sejak 1973 yang menunjukkan berkurangnya pasar tenaga kerja.



Klaim awal untuk tunjangan pengangguran negara naik 11 ribu menjadi 222 ribu yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 12 Mei, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan. Data klaim untuk minggu sebelumnya tidak direvisi. Ekonom yang disurvei telah memperkirakan klaim meningkat menjadi 215 ribu pada minggu terakhir.

Mengutip CNBC, Sabtu, 19 Mei 2018, pasar tenaga kerja dipandang mendekati atau pada kesempatan kerja penuh, dengan tingkat pengangguran mendekati level terendah 17-1/2-tahun atau berada di 3,9 persen. Tingkat pengangguran berada dalam jarak yang dekat dari perkiraan Federal Reserve sebesar 3,8 persen pada akhir tahun ini.







Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan klaim untuk Maine dan Colorado sudah sesuai perkiraan di minggu lalu. Sedangkan prosedur pengambilan klaim di Puerto Riko dan Kepulauan Virgin masih belum kembali normal setelah wilayah itu dihancurkan oleh Hurricanes Irma dan Maria tahun lalu.



Rata-rata pergerakan empat minggu dari klaim awal, dilihat sebagai ukuran yang lebih baik dari tren pasar tenaga kerja karena memudarnya volatilitas minggu ke minggu, turun 2.750 menjadi 213.250 minggu lalu, level terendah sejak Desember 1969. Data klaim meliputi periode survei untuk bagian nonfarm payrolls laporan kerja di Mei.



Rata-rata klaim empat minggu turun 18.250 antara periode survei April dan Mei, menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang solid. Nonfarm payrolls meningkat 164 ribu pekerjaan pada April setelah naik 135 ribu pada Maret. Keuntungan pekerjaan melambat karena pengusaha berjuang untuk mencari pekerja terampil.









(ABD)