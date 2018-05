Tiongkok dan AS Semakin Menjauhi Perang Dagang

Washington: Utusan khusus Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu mengatakan bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai konsensus tentang perdagangan. Kedua negara itu berjanji untuk tidak terlibat dalam perang dagang.



Liu tiba di Washington pada Selasa sore untuk konsultasi ekonomi dan perdagangan dengan pihak AS atas undangan pemerintah AS. Liu, yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok itu mengatakan kepada media dalam sebuah wawancara bahwa kedua pihak sepakat untuk tidak melancarkan perang dagang dan berhenti menjatuhkan perang tarif dagang antar satu sama lain.

"Kedua pihak akan meningkatkan kerja sama dagang mereka di bidang-bidang seperti energi, produk pertanian, perawatan kesehatan, produk dan keuangan berteknologi tinggi," kata Liu dikutip dari Xinhua, Minggu, 20 Mei 2018.



Kerja sama semacam itu adalah pilihan yang paling baik karena dapat mempromosikan perkembangan ekonomi Tiongkok yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan berkontribusi pada upaya AS untuk mengurangi defisit perdagangannya.



"Sementara itu, kedua negara juga akan memperkuat kerja sama mereka dalam investasi bersama dan perlindungan kekayaan intelektual," kata Liu.



Dia menambahkan bahwa itu tidak hanya menguntungkan kedua negara, tetapi juga membantu mendukung stabilitas dan kemakmuran ekonomi dan perdagangan global. Dia menggarisbawahi bahwa Tiongkok, dengan populasi berpenghasilan menengah yang besar, akan menjadi pasar terbesar di dunia



"Tiongkok siap membeli barang tidak hanya dari Amerika Serikat tetapi juga dari seluruh dunia," kata Liu.



"Adalah wajar bagi kedua negara untuk mencapai konsensus kali ini," pungkas Liu.









(SAW)