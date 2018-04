Indeks Acuan Inggris Naik 0,54%

London: Bursa saham Inggris naik pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), dengan indeks acuan FTSE 100 naik 39,25 poin atau 0,54 persen pada 7.368,17 poin. Sejumlah peristiwa termasuk upaya keluar dari keanggotaan Uni Eropa atau Brexit masih memberikan pengaruh terhadap minat investor di Inggris.



Mengutip Antara, Sabtu, 21 April 2018, CRH, sebuah bisnis bahan bangunan Irlandia, melonjak 4,08 persen, pemenang teratas dari saham unggulan. Sedangkan Smiths Group dan Standard Chartered naik masing-masing 2,96 persen dan 2,56 persen.

Shire, perusahaan biofarmasi khusus global, adalah pemain terburuk di saham unggulan, dengan sahamnya turun 3,86 persen. Reckitt Benckiser Group, produsen kesehatan, kebersihan dan produk rumah Inggris, turun 2,78 persen. GKN, perusahaan komponen otomotif dan kedirgantaraan, turun 2,03 persen.



Sementara itu, imbal hasil pada obligasi Pemerintah AS 10 tahun bergerak di atas 2,957 persen pada Jumat 20 April, mencapai level tertingginya sejak Januari 2014. Imbal hasil pada surat utang negara AS dua tahun mencapai 2,457 persen, level tertinggi sejak 8 September 2008 ketika surat utang negara dua tahun memberikan imbal hasil setinggi 2,542 persen.



Dengan tidak adanya data ekonomi utama yang dirilis pada Jumat, para analis mengatakan imbal hasil obligasi AS yang lebih tinggi telah berkontribusi terhadap kenaikan USD. Sedangkan kenaikan USD ini biasanya memberikan efek terhadap gerak investasi lain seperti emas dunia.



Emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS naik maka emas berjangka akan turun. Karena, emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi para pemegang mata uang utama lainnya.



Menambahkan tekanan lebih lanjut pada logam mulia, bank sentral AS mengatakan Federal Reserve akan terus menaikkan suku bunga tahun ini dan berikutnya untuk menjaga ekonomi dari overheating dan peningkatan risiko-risiko stabilitas keuangan.









(ABD)