Harga Minyak AS Naik Didukung Laporan Bulanan OPEC

New York: Harga minyak Amerika Serikat (AS) naik pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), setelah laporan bulanan terbaru Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) menunjukkan permintaan yang lebih tinggi tahun ini.



Mengutip Antara, Jumat, 13 April 2018, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, naik USD0,25 menjadi menetap di USD67,07 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni, kehilangan USD0,04 menjadi ditutup pada USD72,02 per barel di London ICE Futures Exchange.

Dalam laporan bulanan pada Kamis 12 April, OPEC menaikkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global untuk tahun ini sebesar 30.000 barel per hari (bph) menjadi 1,63 juta barel per hari.







Selain itu, OPEC mengatakan produksi kolektifnya turun 201.000 barel per hari menjadi 31,96 juta barel per hari pada Maret dibandingkan dengan Februari, didorong oleh penurunan produksi di negara-negara seperti Venezuela, Arab Saudi dan Libya.



Sekretaris Jenderal OPEC Mohammad Barkindo mengatakan bahwa kelebihan pasokan minyak global telah secara efektif menyusut sembilan per sepuluh sejak awal 2017. Pada sesi sebelumnya, pada Rabu harga minyak AS dan Brent mencapai level tertinggi intraday sejak akhir 2014 di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 293,60 poin atau 1,21 persen, menjadi ditutup di 24.483,05 poin. Indeks S&P 500 bertambah 21,80 poin atau 0,83 persen, menjadi berakhir di 2.663,99 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 71,22 poin atau 1,01 persen, menjadi 7.140,25 poin.



BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, melaporkan laba dan pendapatan kuartal pertama pada Kamis yang melampaui ekspektasi para analis. Perusahaan tersebut melaporkan laba per saham dilusian sebesar USD6,68 pada kuartal pertama dan pendapatan USD3,58 miliar. Saham BlackRock naik 1,47 persen menjadi menetap di USD533,01 per saham.









(ABD)