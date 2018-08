Turki Naikkan Tarif Impor AS

Ankara: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menaikkan tarif terhadap beberapa barang impor asal Amerika Serikat (AS) termasuk mobil, alkohol, dan tembakau.



Erdogan pun telah menandatangani keputusan penaikan tarif impor tersebut. Demikian seperti dilansir dari Xinhua, Rabu, 15 Agustus 2018.

Menurut keputusan yang diterbitkan, Turki telah memberlakukan 60 persen tarif tambahan untuk mobil penumpang, 70 persen untuk alkohol, dan 30 persen untuk tembakau. Di sisi lain, tarif kosmetik, beras, dan batu bara juga meningkat.



Langkah itu merupakan respons terhadap "serangan ekonomi" Washington terhadap Turki, kata Wakil Presiden Fuat Oktay dalam cuitannya di Twitter.



Aksi balasan ini diberlakukan di tengah ketegangan yang meningkat antara AS dan Turki dalam beberapa pekan terakhir. Trump baru-baru ini mengumumkan penggandaan tarif untuk impor baja dan aluminium dari Turki, yang kemudian mendorong lira Turki ke rekor terendah.



Negeri Paman Sam menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Turki setelah seorang pendeta AS bernama Andrew Brunson ditahan oleh negeri tersebut. Pada akhirnya, mata uang lira merosot tajam dan membuat Turki dalam jurang krisis ekonomi.



Namun Erdogan tetap menolak bahwa negaranya dalam krisis saat ini. Menurutnya, tim ekonomi Turki akan mampu mengatasi semua permasalahan yang terjadi.



Selain itu Erdogan juga menegaskan bahwa dirinya tidak gentar melawan kekuasaan AS. Sementara merespons desakan pembebasan Brunson, Erdogan menilai AS bertindak gegabah.









