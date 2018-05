The Fed Pertahankan Tingkat Suku Bunga Acuan

Washington: Federal Reserve atau bank sentral Amerika Serikat (AS) pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya sejalan dengan ekspektasi pasar. Tidak hanya itu, the Fed mengungkapkan keyakinannya bahwa inflasi mendekati target dua persen.



"Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk mempertahankan kisaran target suku bunga federal fund di 1,5 hingga 1,75 persen," kata the Fed dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua harinya, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 3 Mei 2018.

Pernyataan itu menunjukkan kepercayaan bank sentral atas inflasi dan mengakui bahwa tingkat inflasi inti telah bergerak mendekati target bank sentral dua persen. "Inflasi pada basis 12 bulan diperkirakan akan berjalan mendekati target simetris Komite dua persen selama jangka menengah," kata the Fed.







Dalam sebuah pernyataan yang dirilis setelah pertemuan Maret, the Fed memperkirakan inflasi akan bergerak naik dalam beberapa bulan mendatang dan menjadi stabil di sekitar target dua persen. Dengan menambahkan simetris ke target inflasi, pejabat-pejabat Fed mengindikasikan bahwa memungkinkan inflasi melebihi target dua persen.



Indeks harga untuk pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), sebuah pengukur inflasi yang disukai oleh the Fed, naik dua persen dari setahun lalu pada Maret dan merupakan kenaikan terbesar sejak Februari 2017, menurut data terbaru dari Departemen Perdagangan.



Meskipun kepercayaan atas inflasi menguat, the Fed gagal mengindikasikan apakah akan meningkatkan laju kenaikan suku bunga atau tidak di waktu mendatang. Sebaliknya, menegaskan kembali bahwa bank sentral akan terus secara bertahap memperketat kebijakan moneter lebih lanjut.



Pernyataan pada Rabu 2 Mei menunjukkan bahwa bank sentral tetap yakin tentang prospek ekonomi dan mengatakan bahwa investasi bisnis terus tumbuh kuat serta risiko-risiko terhadap prospek ekonomi tampak kurang seimbang.



Para investor pasar memperkirakan bahwa the Fed akan menaikkan suku bunga untuk kedua kalinya tahun ini dalam pertemuan kebijakan berikutnya pada Juni. Mengingat data inflasi baru-baru ini meningkat, para investor juga memperkirakan bahwa bank sentral mungkin menaikkan suku bunga dengan total tiga hingga empat kali pada tahun ini.









(ABD)