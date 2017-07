Emas Dunia Turun di Tengah Pertemuan Kebijakan The Fed

Metrotvnews.com, Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir sedikit lebih rendah pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), ketika Federal Reserve AS memulai sebuah pertemuan dua hari mengenai kebijakan moneternya.



Mengutip Antara, Rabu 26 Juli 2017, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus, turun USD2,20 atau 0,18 persen, menjadi menetap di USD1.252,10 per ounce. Indeks dolar AS beringsut turun 0,04 persen mencapai 93,99 pada pukul 17.01 GMT, masih melayang di dekat level terendah 13-bulan terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya.

Federal Reserve memulai pertemuan dua hari pada Selasa, dan para pedagang tidak mengharapkan The Fed untuk mengubah kebijakan moneternya. Beberapa analis mengatakan mungkin ada beberapa perubahan pada kata-kata pernyataan mereka yang menjelaskan siklus pengetatan The Fed saat pertemuan mereka berakhir pada Rabu waktu setempat.Sementara itu, Dow Jones Industrial Average naik 134,46 poin atau 0,63 persen menjadi 21.647,63 poin pada pukul 17.11 GMT. Ketika ekuitas menguat, emas berjangka biasanya turun, karena investor belum tentu mencari aset-aset "safe haven" seperti emas.Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 9,9 sen atau 0,6 persen, menjadi ditutup pada 16,542 dolar AS per ounce. Platinum untuk penyerahan Oktober turun USD0,5 atau 0,05 persen, menjadi menetap di USD931,80 per ounce.(ABD)