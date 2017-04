Metrotvnews.com, Singapura: Harga minyak dunia mulai pulih ke beberapa titik pada Senin menyusul kerugian besar yang mendera pada pekan lalu. Kondisi itu didorong oleh ekspektasi bahwa OPEC akan memperpanjang sebuah janji untuk memotong produksi minyak hingga mencakup keseluruhan 2017, meski kenaikan pengeboran AS memberikan gangguan.



Mengutip Reuters, Senin 24 April 2017, minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) CLc1 menambahkan 23 sen atau 0,5 persen pada pukul 0037 GMT, namun masih di bawah tanda USD50 yang tertembus pada Jumat di USD49,85 per barel. Harga minyak mentah Brent LCOc1 naik 27 sen atau 0,5 persen menjadi USD52,23 per barel.

Seorang pekerja di sebuah ladang minyak milik Bashneft, Bashkortostan, Rusia (REUTERS/Sergei Karpukhin)

Harga minyak turun tajam di minggu lalu didukung oleh pasokan minyak mentah yang keras kepala, meskipun ada sebuah janji oleh OPEC dan beberapa produsen lainnya untuk memangkas produksi hampir 1,8 juta barel per hari (bpd) selama enam bulan dari 1 Januari untuk mendukung pasar.Pengebor AS menambahkan rig minyak untuk minggu ke-14 berturut-turut, ke 688 rig, memperpanjang pemulihan 11 bulan yang diperkirakan akan meningkatkan produksi serpih AS pada Mei dengan kenaikan bulanan terbesar dalam lebih dari dua tahun.Produksi minyak mentah AS mencapai 9,25 juta barel per hari (bpd) C-OUT-T-EIA, mengalami kenaikan hampir 10 persen sejak pertengahan 2016 dan mendekati eksportir utama OPEC, Arab Saudi. Sejauh ini, sejumlah pihak terus berupaya agar harga minyak dunia bisa terus bergerak menguat."Minyak WTI tergelincir kembali di bawah level USD50 per barel, di tengah kekhawatiran bahwa kurangnya penarikan persediaan karena pemotongan produksi OPEC adalah tanda bahwa pemotongan tersebut tidak cukup untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan serta meletakkan harga di bawah," kata Investment Analyst Rivkin Securities William O'Loughlin.(ABD)