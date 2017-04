Metrotvnews.com, Sydney: Bursa Saham Asia memperpanjang kenaikan untuk hari kelima berturut-turut pada Rabu karena Wall Street mencapai puncak baru. Sementara euro melakukan konsolidasi kenaikan baru-baru ini lantaran kekhawatiran langsung atas ketidakpastian politik di zona euro surut.



Mengutip Reuters, Rabu 26 April 2017, indeks MSCI terluas di Asia-Pasifik di luar Jepang .MIAPJ0000PUS mengalami kenaikan sebanyak 0,1 persen, melayang mendekati level tertinggi sejak Juni 2015. Pasar saham Asia awal seperti Selandia Baru .NZ50 dan Korea Selatan .KS11 adalah saham utama.

Hasil yang kuat untuk pasar AS menjadi pendorong utama. Nasdaq Composite mencapai rekor tertinggi pada Selasa, sementara indeks Dow Jones dan S&P 500 menyentuh puncak baru-baru ini karena pendapatan yang kuat menggarisbawahi kesehatan perusahaan Amerika.Reli pasar yang mengumpul adalah laporan bahwa usulan reformasi pajak Presiden AS Donald Trump, yang akan diumumkan pada Rabu, akan mencakup pemotongan tarif pajak perusahaan dan pajak yang lebih rendah atas pendapatan luar negeri yang ditumpuk oleh perusahaan AS di luar negeri.Di pasar mata uang, euro menguat karena kenaikan kuat yang diposkan minggu ini setelah pemain tengah bisnis yang ramah Emmanuel Macron memenangkan putaran pertama pemungutan suara Prancis pada Minggu dan jajak pendapat mengindikasikan sedikit dukungan untuk Marinir Eurosceptic Le Pen.Sementara itu, kondisi tersebut tidak diharapkan memengaruhi pergerakan Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) melakukan sebuah tindakan lebih lanjut pada pertemuan di Kamis. Apalagi, para pembuat kebijakan melihat ada ruang untuk mengirimkan sinyal kecil di Juni guna mengurangi stimulus moneter.(ABD)