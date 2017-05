Harga Impor AS Meningkat di April 2017

Metrotvnews.com, New York: Harga impor Amerika Serikat (AS) mengalami peningkatan lebih dari yang diperkirakan pada April di tengah meningkatnya biaya untuk produk minyak bumi dan berbagai barang lainnya, yang dapat membantu meningkatkan inflasi domestik.



Mengutip Reuters, Kamis 11 Mei 2017, Departemen Tenaga Kerja AS menyebut bahwa harga impor mengalami lonjakan sebanyak 0,5 persen bulan lalu setelah mengalami kenaikan sebanyak 0,1 persen pada Maret. Harga impor kini telah mengalam peningkatan selama lima bulan berturut-turut.

Ekonom yang disurvei oleh Reuters telah memperkirakan harga impor meningkat 0,2 persen pada April setelah penurunan 0,2 persen yang dilaporkan sebelumnya pada Maret. Dalam 12 bulan sampai April, harga impor naik 4,1 persen, melambat dari kenaikan di Maret sebesar 4,3 persen.Harga impor melonjak 4,7 persen pada basis tahun ke tahun di Februari dan merupakan kenaikan terbesar dalam lima tahun. Harga Treasury AS menunjukkan kenaikan setelah data. Dolar .XXY diperdagangkan melemah terhadap sekeranjang mata uang sementara indeks saham harian AS tercampur.Pada April, harga minyak impor mengalami penurunan sebanyak 1,6 persen setelah mengalami pelemahan sebanyak 0,4 persen pada Maret. Harga impor tidak termasuk minyak mengalami kenaikan sebanyak 0,4 persen, kenaikan terbesar sejak Juli 2016, setelah turun 0,1 persen di bulan sebelumnya.Harga impor tidak termasuk minyak bumi kini telah meningkat selama empat bulan berturut-turut, yang sebagian mencerminkan pasang surut dalam reli dolar AS. Harga impor di luar minyak naik 1,4 persen dalam 12 bulan hingga April, kenaikan terbesar sejak Maret 2012.(ABD)