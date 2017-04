Emas Dunia Turun Akibat Investor Beralih ke Pasar Saham

Metrotvnews.com, Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir lebih rendah pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena para investor beralih ke pasar saham yang menguat.



Mengutip Antara, Kamis 6 April 2017, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni mengalami penurunan sebanyak USD9,9 atau 0,79 persen menjadi menetap di posisi sebesar USD1.248,50 per ounce.

Emas berbalik turun menyusul kenaikan selama tiga hari yang dimulai ketika pasar saham menguat pada Rabu. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 135 poin, atau 0,65 persen pada pukul 18.30 GMT. Analis mencatat bahwa ketika ekuitas membukukan keuntungan, logam mulia biasanya turun.Kemunduran logam mulia juga merupakan respon terhadap lapangan kerja yang lebih baik dari perkiraan di sektor swasta AS. Menurut sebuah laporan yang dirilis oleh Automatic Data Processing Inc., sektor swasta menambah 263.000 pekerjaan pada Maret, melampaui perkiraan para ekonom 170.000. Peningkatan ini mengindikasikan ekonomi sektor swasta booming.Sementara itu, indeks dolar AS naik di sesi pagi. Indeks adalah ukuran dari dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Ketika dolar AS naik, emas berjangka biasanya akan jatuh.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 13,6 sen atau 0,74 persen menjadi ditutup pada USD18,187 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD4,9 atau 0,51 persen menjadi ditutup pada USD959,60 per ounce.(ABD)