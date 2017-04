Wall Street Menguat di Tengah Data Pekerjaan Positif

Metrotvnews.com, New York: Saham-saham di Wall Street berakhir lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), setelah berfluktuasi dalam kisaran ketat, karena para investor terutama mempertimbangkan data pekerjaan yang positif.



Mengutip Antara, Jumat 7 April 2017, indeks Dow Jones Industrial Average naik tipis 14,80 poin atau 0,07 persen menjadi 20.662,95 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 berakhir naik 4,54 poin atau 0,19 persen menjadi 2.357,49 poin, dan indeks komposit Nasdaq bertambah 14,47 poin atau 0,25 persen menjadi 5.878,95 pon.

Dalam pekan yang berakhir 1 April, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran yang disesuaikan secara musiman mencapai 234.000, turun 25.000 dari level direvisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan, Kamis 6 April 2017. Sementara itu, angka rata-rata pergerakan 4-minggu direvisi naik 250 dari 254.250 menjadi 254.500.Para investor juga terus memantau data penggajian atau payrolls nonpertanian AS yang akan dirilis pada Jumat 7 April 2017. Para analis mengatakan laporan pekerjaan baru-baru ini menunjuk kekuatan pasar tenaga kerja AS.Sementara itu, Wall Street terus mencerna risalah dari pertemuan kebijakan Federal Reserve Maret, yang menunjukkan para pejabat The Fed ingin memulai menghapus neraca besar bank sentral 4,5 triliun dolar AS tahun ini."Asalkan ekonomi terus berkinerja di sekitar seperti yang diharapkan, sebagian besar peserta mengantisipasi bahwa kenaikan bertahap suku bunga federal fund akan berlanjut dan menilai bahwa perubahan kebijakan reinvestasi Komite (FOMC) kemungkinan akan tepat pada akhir tahun ini," kata risalah pada Rabu 5 April.Para analis mengatakan bahwa pengurangan neraca bank sentral signifikan, karena ukurannya yang menakjubkan dan dampaknya bisa saja terhadap pasar, karena langkah itu sendiri akan berarti kenaikan suku bunga.(ABD)