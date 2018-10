Yuan Sentuh Level Terendah Sejak 2008

Shanghai: Bank sentral Tiongkok menetapkan titik tengah yuan resmi di tingkat terendah dalam lebih dari satu dekade pada hari ini.



Melansir Antara, Selasa, 30 Oktober 2018, mata uang lokal tetap di posisi kurang menguntungkan di tengah kekhawatiran atas pertumbuhan yang melambat di dalam negeri dan prediksi penurunan lebih jauh di bulan-bulan mendatang.

Titik tengah yuan resmi ditetapkan pada 6,9574 per dolar pada Selasa, 197 basis poin atau 0,28 persen lebih lemah dari tingkat sebelumnya 6,9377.



Penetapan yang lebih rendah datang karena dolar AS menguat terhadap mata uang utama saingannya, didukung oleh tawaran safe haven di tengah kekhawatiran perdagangan Tiongkok-AS yang baru.



Bloomberg melaporkan bahwa AS sedang bersiap untuk mengumumkan tarif pada semua impor Tiongkok yang tersisa pada awal Desember, jika perundingan bulan depan antara presiden Donald Trump dan Xi Jinping tak membuahkan hasil.



Penetapan kurs Selasa, dipandu di level terendah sejak 21 Mei, 2008, juga lebih lemah dari perkiraan pasar. Itu 74 basis poin lebih lemah dari perkiraan Reuters di 6,9487 per dolar AS.



Pada Senin, 29 Oktober 2018, yuan menyelesaikan perdagangan domestik di posisi terlemah dalam lebih dari satu dekade, menimbulkan spekulasi mengenai apakah bank sentral akan menolerir kemerosotan di luar level kunci 7 per dolar AS.





(AHL)