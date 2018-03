Pakar Sebut Tiongkok Siap Perang Dagang dengan AS

Boston: Pakar hubungan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok Robert Ross menilai Tiongkok bersiap untuk perang dagang dengan AS. Namun, AS harus mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk memulai perang dagang tersebut dan tentunya bisa berdampak terhadap pergerakan ekonomi.



Mengutip CNBC, Jumat, 16 Maret 2018, Robert Ross, seorang Profesor Ilmu Politik di Boston College, mengatakan orang-orang Tiongkok telah menjelaskan apabila Anda menginginkan sebuah perang dagang maka Tiongkok siap. Tentu saja kesiapan itu karena mereka memiliki pasar yang sangat besar dan ekonomi yang sangat kuat.

Faktanya, lanjutnya, outlet media nasionalistik negara bagian Global Times menegaskan bahwa Tiongkok harus siap menghadapi perang dagang yang menjulang. "Beijing perlu memberi pukulan langsung Washington dengan cara yang sama dan tidak boleh bersikap lembut," isi tulisan dalam media tersebut.







Robert Ross menilai AS perlu mempertimbangkan adanya dampak terhadap perusahaan AS yang beroperasi di Tiongkok jika terjadi perang dagang. Hal itu patut menjadi pertimbangan karena bisa memberikan tekanan terhadap aktivitas bisnis perusahaan AS tersebut.



"Kita harus mengingat dua hal. Satu, ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat memperbaiki standar hidup Amerika dengan menjual barang-barang yang lebih murah ke Amerika Serikat yang kita manfaatkan dan kita tidak lagi membuat barang-barang itu," tuturnya.



"Kedua, ada banyak sekali perusahaan Amerika yang menghasilkan sejumlah besar keuntungan di dalam Tiongkok. Entah itu Apple, entah itu Buick, entah itu perusahaan Amerika lainnya," tambahnya.



"Kita harus berhati-hati sebelum mengatakan ini adalah jalan satu arah," ungkap Ross terkait tentang hubungan ekonomi antara AS dan Tiongkok.









(ABD)