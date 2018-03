Xi Jinping Rombak Tim Ekonomi Tiongkok

Beijing: Presiden Tiongkok Xi Jinping merombak tim ekonomi utamanya kemarin dengan mempromosikan dua pembantu kepercayaannya untuk menduduki posisi-posisi kunci. Perombakan dilakukan untuk menjawab tantangan utang yang kian menggunung dan menghadapi ketegangan dengan Amerika Serikat.



Parlemen Tiongkok mengesahkan penasihat berpengaruh Xi, Liu He, pejabat Partai Komunis lulusan Harvard, AS, untuk menjadi deputi perdana menteri yang mengawasi sektor ekonomi dan finansial.

Pada perombakan lainnya, Deputi Gubernur People's Bank of China (PBOC), Yi Gang, dipromosikan untuk memimpin bank sentral. Yi menggantikan Zhou Xiaochuan, tokoh reformasi yang memimpin bank sentral sejak 2002.



Pengangkatan kedua pejabat itu dilakukan dalam rapat tahunan Kongres Rakyat Nasional yang sebelumnya telah memberi Xi kekuasaan besar dengan menghapus batasan masa jabatan presiden.



Perombakan itu memberi Xi kontrol atas ekonomi negara dengan perekonomian kedua terbesar di dunia itu. Perombakan juga dilakukan di saat Tiongkok tengah berperang dagang dengan AS dan menghadapi utang yang kian menggunung dan bisa menyeret mereka ke dalam krisis.



Liu berkunjung ke Washington awal bulan ini dan bertemu dengan para pejabat AS di Gedung Putih. Namun kunjungan itu tidak dapat menghentikan langkah Presiden Donald Trump untuk mempertimbangkan tindakan perdagangan baru terhadap Tiongkok.



"Tugas yang terpenting ialah melaksanakan kebijakan moneter yang stabil dan di saat yang sama mendorong reformasi dan keterbukaan ekonomi dan di saat yang sama menjaga stabilitas finansial," kata Yi kepada wartawan seusai pengangkatan dirinya sebagai gubernur bank sentral.



"Akan ada sejumlah kebijakan dan tindakan reformasi dan keterbukaan," lanjut Yi seperti dikutip lembaga pemberitaan bank sentral, Financial News.



Perombakan birokrasi Tiongkok yang diumumkan pekan lalu akan memberikan kekuasaan lebih besar bagi bank sentral untuk melaksanakan reformasi tersebut.



Perombakan itu memberikan PBOC tanggung jawab menyusun undang-undang dan regulasi baru untuk sektor perbankan dan asuransi. Ini otoritas bagi yang diberikan kepada PBOC atas sistem finansial Tiongkok.



Sehari sebelumnya, Kongres juga memilih kembali Li Keqiang sebagai perdana menteri untuk kedua kalinya. Li mendapatkan 2.964 suara dari 2.966 delegasi. Li pertama kali terpilih sebagai perdana menteri pada 2013.



Setelah pemungutan suara, Presiden Xi menandatangani keputusan presiden untuk pengangkatan Li sebagai perdana menteri. Dia menjalani proses pengambilan sumpah jabatan untuk setia pada hukum dasar negara tersebut.



"Saya berjanji patuh dan setia kepada Konstitusi RRC, melindungi otoritas konstitusi, memenuhi kewajiban hukum saya, setia kepada negara dan rakyat, berkomitmen dan jujur dalam tugas saya, menerima pengawasan rakyat, dan bekerja untuk sebuah negara sosialis modern, yang makmur, kuat, demokratis, berbudaya maju, harmonis, dan cantik," ujar Li. (Media Indonesia)









(AHL)