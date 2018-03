Aksi Ambil Untung Buat Emas Melempem 0,2%

Jakarta: Setelah menguat 1,6 persen pada perdagangan Rabu, emas diterpa aksi ambil untung di tengah investor yang mencerna pernyataan hawkish FOMC yang membuat harga turun 0,2 persen di level USD1.328,95 pada Kamis. Sedangkan harga saat penulisan yakni di USD1.332,83.



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Jumat, 23 Maret 2018, sentimen risiko perang dagang antara AS dengan Tiongkok berpotensi topang kenaikan harga emas di sesi Asia, membidik resisten di USD1.338. Rentang perdagangan potensial USD1.328-USD1.338.

Harga minyak berakhir turun 2,0 persen di level USD64 di Kamis akibat aksi profit taking setelah di hari sebelumnya mencatat kenaikan lebih dari tiga persen serta outlook tingginya produksi AS. Sedangkan harga saat penulisan yakni di USD64,23.



Outlook tingginya produksi AS berpeluang menjadi sentimen negatif untuk pergerakan harga minyak di sesi Asia, mengincar support di USD63,70. Rentang perdagangan potensial USD63,70-USD64,70. Penurunan aktivitas bisnis di zona euro menjadi sentimen negatif bagi EURUSD yang berakhir melemah 0,3 persen di level 1.2303 pada perdagangan Kamis.



Outlook pelemahan dolar karena risiko perang dagang antara AS dan Tiongkok berpotensi menjadi sentimen postif untuk pergerakan EURUSD di sesi Asia, membidik resisten di 1,2370. Rentang perdagangan 1,2280-1,2370.



Meski BoE mensinyalkan peluang kenaikan suku bunga di Mei, namun GBPUSD tetap melemah pada Kamis, berakhir di level 1.4096 (-0,3 persen). Pernyataan anggota MPC yang menunjukkan kekhawatiran risiko Brexit terhadap perekonomian Inggris berpotensi melemahkan GBPUSD di sesi Asia, mengincar support di 1.4060. Potensi rentang 1.4060-1.4150.





(ABD)