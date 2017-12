Pekan ini, The Fed Diprediksi Naikkan Suku Bunga 25 Bps

Jakarta: Bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada Kamis 14 Desember 2017. Kenaikan itu sesuai dengan kebijakan bank sentral AS yang menyatakan tingkat suku bunga akan dikerek secara bertahap.



"Kemungkinan besar The Fed akan menarik suku bunga nya 25 bps," kata Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Senin, 11 Desember 2017.

Menurutnya kenaikan The Fed di pertengahan bulan ini bakal memicu penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang dunia. Pasalnya indeks dolar AS diduga mengalami pelemahan karena kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang belum stabil disusul ketidakpastian naiknya suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau The Fed pada pekan ini.



Indeks dolar terhadap mata uang dunia dibuka melemah 0,141 poin atau 0,15 persen ke posisi USD93.760 pada Senin 11 Desember 2017.



"Nah yang ditunggu pasar, apa kebijakan pengetatan dan kenaikan Suku bunga akan berlanjut tahun depan. Bila ada ini, dolar AS bisa menguat lagi," pungkas dia.



Suku bunga the Fed sudah dinaikkan dua kali secara bertahap di sepanjang tahun ini. Dengan adanya proyeksi kenaikan kembali di Desember 2017. Akibatmya selama satu tahun ini, bank sentral AS telah mengerek kenaikan suku bunganya hingga tiga kali.









