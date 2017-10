Aktivitas Manufaktur AS di September Berkembang Cepat

Metrotvnews.com, Washington: Aktivitas manufaktur Amerika Serikat (AS) pada September berkembang dengan laju tercepat sejak Mei 2004. Situasi dan kondisi itu memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun ini.



Indeks manufaktur, yang juga dikenal sebagai indeks manajer pembelian (Purchasing Manager Index/PMI), tercatat 60,8, naik dari pembacaan Agustus yang hanya sebesar 58,8, dan yang tertinggi sejak Mei 2004, Institute for Supply Management (ISM) mengatakan dalam sebuah laporan.

Mengutip Xinhua, Rabu 4 Oktober 2017, angka di atas 50 mengindikasikan sektor ini pada umumnya berkembang, sementara pembacaan di bawah tingkat tersebut mengindikasikan kontraksi. Indeks pesanan baru naik 4,3 poin dari bulan sebelumnya menjadi 64,6; indeks produksi naik 1,2 poin menjadi 62,2, dan indeks ketenagakerjaan juga naik 0,4 poin menjadi 60,3.







Dari 18 industri manufaktur, hanya industri mebel yang melaporkan kontraksi pada September. Perusahaan yang disurvei mengatakan kondisi bisnis terus berkembang, menurut laporan tersebut. Mereka mengharapkan permintaan yang kuat akan terus berlanjut di masa depan.



Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal kedua 2017 direvisi mengalami kenaikan menjadi 3,1 persen dibandingkan dengan sebesar tiga persen yang diperkirakan sebelumnya, menurut revisi terbaru Produk Domestik Bruto (PDB) AS yang dirilis.



"Dengan perkiraan ketiga untuk kuartal kedua, investasi persediaan swasta meningkat lebih dari perkiraan sebelumnya. Namun gambaran umum pertumbuhan ekonomi tetap sama," kata Departemen Perdagangan AS dalam sebuah pernyataan.



Pengeluaran konsumsi pribadi, yang menyumbang sekitar dua pertiga dari ekonomi AS, mengalami peningkatan pada tingkat tahunan sebesar 3,3 persen pada kuartal kedua tahun ini, tidak berubah dari perkiraan sebelumnya.









(ABD)