Tiongkok Balas AS, 128 Produk Dikenai Tarif

Beijing: Tiongkok mengenakan tarif hingga 25 persen terhadap 128 produk impor dari Amerika Serikat, Senin, 2 April 2018, termasuk impor daging babi dan anggur, yang merupakan impor terbesar dari 'Negeri Paman Sam'.



Keputusan Beijing itu merupakan balasan atas tindakan pemerintah AS yang menerapkan tarif 15 persen terhadap impor baja dan 10 persen untuk impor aluminium pada Maret lalu.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menyatakan kebijakan mereka mengenakan tarif impor baja dan aluminium itu dilakukan karena mereka menganggap impor tersebut sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS.



Beijing mengatakan tindakan balasan yang nilainya mencapai USD3 miliar (Rp41,2 triliun) itu untuk melindungi kepentingan mereka dan menyeimbangkan kerugian akibat pemberlakuan tarif oleh AS.



Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan alasan itu sebagai pelanggaran terhadap pedoman Organisasi Dagang Dunia (WTO).



"Tindakan AS diarahkan hanya pada beberapa negara, yang jelas melanggar prinsip nondiskriminasi sebagai batu loncatan sistem perdagangan multilateral, yang sangat mengganggu kepentingan pihak Tiongkok," demikian pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan Tiongkok melalui lamannya.



Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan mengatakan pihaknya berharap AS menarik keputusan mereka yang melanggar aturan WTO itu sesegera mungkin supaya perdagangan produk antara Tiongkok dan AS kembali ke jalur normal. "Kerja sama antara Tiongkok dan Amerika Serikat, dua negara ekonomi terbesar di dunia, ialah satu-satunya pilihan yang benar," kata kementerian tersebut.



Trump untuk sementara telah menangguhkan tarif untuk produk dari Uni Eropa, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Meksiko, dan Korea Selatan.



Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He, yang merupakan kepala kebijakan ekonomi, dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Perdagangan AS Steven Mnuchin bulan lalu, mengatakan penyelidikannya menunjukkan keputusan AS melanggar aturan perdagangan internasional dan Beijing siap untuk mempertahankan kepentingan nasional.



Namun, Gedung Putih telah berencana memberlakukan tarif baru pada beberapa produk impor Tiongkok senilai USD60 miliar atas pencurian kekayaan intelektual.



Pemberlakuan itu, kata Gedung Putih, dilakukan untuk menangkal kompetisi yang tidak seimbang dari Tiongkok. Tiongkok pun belum mengeluarkan sikap mengenai rencana ini. (Media Indonesia)









(AHL)