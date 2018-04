Dunia Butuh Hubungan Baik AS-Tiongkok

Houston: Stabilitas dunia membutuhkan hubungan baik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal ini dikatakan anggota Kongres AS Al Green. Dia membuat pernyataan ini saat memberikan pidato pada Forum Real Estate Amerika-Tiongkok 2018 yang diadakan di Houston. Green mengatakan bahwa keharmonisan hubungan antara AS dan Tiongkok sangat penting.



"Hubungan ini adalah salah satu yang bukan hanya akan mengembangkan peluang bisnis besar bagi warga kedua negara besar ini, tetapi saya pikir ada sesuatu yang bahkan lebih penting Ini adalah kesempatan untuk mengembangkan stabilitas yang kita butuhkan di dunia," kata dia dikutip dari Antara, Minggu, 8 April 2018.

Berbicara tentang delegasi Tiongkok yang datang untuk forum itu, Green mengatakan bahwa komunikasi dan pertukaran semacam ini dapat membantu kedua negara menciptakan peluang bisnis yang bermanfaat bagi dunia.



"Anda memiliki kesempatan luar biasa untuk membantu kami memastikan bahwa kedua negara besar ini terus bekerja sama sehingga kami tidak hanya dapat menguntungkan Amerika Serikat, tidak hanya menguntungkan Tiongkok, tetapi juga bermanfaat bagi dunia, karena dunia membutuhkan hubungan yang baik antara Tiongkok dan AS," katanya.



Mengomentari ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung, Green mengatakan dia tidak mendukung perang tarif. Dia mengaku lebih menyukai kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.



"Saya tidak mendukung perang dagang. Saya lebih menyukai peluang bagi kami untuk berbisnis."



Diselenggarakan bersama oleh Asosiasi Real Estat Asia Amerika dan Asosiasi Real Estat China, forum 2018 berfokus pada perencanaan kota dan kemampuan hidup untuk populasi yang menua. Setelah Houston, dua sub-forum akan diselenggarakan masing-masing di Seattle, AS dan Vancouver, Kanada.













(SAW)