Harga Minyak Menyusut Jelang Pertemuan OPEC

New York: Harga minyak dunia berakhir lebih rendah pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena investor menunggu pertemuan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Adapun OPEC dijadwalkan mengadakan pertemuan pada Jumat 22 Juni untuk memutuskan kebijakan produksi di tengah permintaan dari sejumlah konsumen utama minyak dunia.



Mengutip Xinhua, Rabu, 20 Juni 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli turun USD0,78 untuk menetap di USD65,07 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus turun USD0,26 menjadi ditutup pada USD75,08 per barel di London ICE Futures Exchange.

OPEC dan produsen minyak sekutunya termasuk Rusia akan bertemu pada 22 Juni di Wina. Dalam pertemuan itu, eksportir utama akan membahas apakah akan menarik diri dari kesepakatan pemangkasan produksi saat ini atau tidak. Tentu langkah itu bisa memberikan efek terhadap pergerakan harga minyak.







Indeks Dow Jones Industrial Average turun 287,26 poin atau 1,15 persen menjadi 24.700,21. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 11,18 poin atau 0,40 persen menjadi 2.762,57. Kemudian indeks Nasdaq Composite turun 21,44 poin atau 0,28 persen menjadi 7.725,59.



Kerugian yang menimpa Dow Jones terutama disebabkan oleh penurunan Boeing dan Caterpillar. Saham Boeing dan Caterpillar masing-masing turun 3,84 persen dan 3,62 persen pada penutupan pasar. Kedua saham sensitif terhadap ketegangan perdagangan karena mereka memiliki sebagian besar bisnis di luar negeri.



Di bidang ekonomi, perumahan milik swasta AS pada Mei berada pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 1.350.000. Pembacaan ini 5,0 persen di atas perkiraan April yang direvisi dari 1.286.000 dan 20,3 persen di atas tingkat Mei 2017, Departemen Perdagangan melaporkan.









(ABD)