Indeks Acuan Inggris Naik 0,09%

London: Bursa saham Inggris naik pada Jumat waktu setempat (Kamis WIB), dengan indeks acuan FTSE 100 naik sebanyak 0,09 persen atau 6,22 poin menjadi ditutup pada 7.264,56 poin. Sejumlah peristiwa yang terjadi di Inggris biasanya memberikan efek terhadap pergerakan bursa saham Inggris.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 14 April 2018, Whitbread, kelompok hotel dan restoran, melambung 3,31 persen dan merupakan pemenang terbaik dari saham unggulan. Sedangkan Micro Focus International dan Mondi meningkat masing-masing 3,22 persen dan 2,94 persen.

Sage Group, perusahaan penerbitan perangkat lunak, adalah pemain terburuk di saham unggulan, dengan sahamnya kehilangan 8,18 persen. EasyJet, maskapai penerbangan berbiaya rendah, turun 3,01 persen. Shire, kelompok bioteknologi global, turun 2,14 persen.







Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 122,91 poin atau 0,50 persen menjadi 24.360,14. Sedangkan S&P 500 terhapus 7,69 poin atau 0,29 persen menjadi 2.656,30. Indeks Nasdaq Composite turun 33,60 poin atau 0,47 persen menjadi 7.106,65.



JP Morgan Chase melaporkan laba per saham USD2,37, lebih tinggi dari perkiraan analis USD2,28. Citigroup melaporkan laba per saham USD1,68 dan pendapatan kuartal pertamanya mencapai USD18,9 miliar. Wells Fargo melaporkan laba dilusian per saham USD1,12 dan pendapatan USD21,9 miliar.



Ekspektasi untuk musim penghasilan ini tinggi. Penghasilan kuartal pertama diperkirakan akan meningkat 18,6 persen dari kuartal pertama tahun lalu. Tidak termasuk sektor energi, pertumbuhan laba diperkirakan mencapai 16,9 persen, menurut Thomson Reuters.



Sejauh ini, musim penghasilan adalah awal yang baik. Dari 26 perusahaan di S&P 500 yang telah melaporkan laba hingga saat ini, sebanyak 70 persen telah melaporkan laba di atas ekspektasi analis. Ini di atas rata-rata jangka panjang 64 persen.









(ABD)