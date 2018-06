Harga Emas Terdongkrak Pertemuan Trump-Kim

Chicago: Harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange menguat tipis pada perdagangan Senin waktu setempat. Investor menanti pertemuan yang sangat dinanti-nantikan antara pemimpin puncak Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump di Singapura.



Melansir Xinhua, Selasa, 12 Juni 2018, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus naik tipis USD0,5 atau 0,04 persen menjadi USD1.303,2 per ons.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli bertambah 21,1 sen atau 1,26 persen menjadi USD16,952 per ons. Harga platinum untuk Juli naik USD0,7 atau 0,08 persen menjadi USD906,4 per ons.



Namun demikian, dolar AS yang lebih kuat memberikan tekanan pada harga emas. Indeks dolar AS, yang mengukur uang terhadap enam saingan, naik 0,05 persen menjadi 93,582. Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar naik, emas berjangka akan turun.



Seperti diketahui KTT antara Kim dan Trump adalah yang pertama di antara para pemimpin kedua negara sejak akhir Perang Korea periode 1950-1953.



Trump terus membuka kemungkinan pertemuan berikutnya dengan Kim mengikuti, yang salah satunya dilakukan di Singapura, yang diharapkan Trump akan memulai "sesuatu yang besar."









