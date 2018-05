Pejabat AS-Tiongkok Dijadwalkan Bertemu Bahas Sengketa Perdagangan

New York: Pejabat Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok dijadwalkan bertemu di Washington pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Pertemuan itu dilakukan untuk membahas sengketa perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia menjelang kunjungan yang tertunda dari pejabat ekonomi utama Tiongkok.



Mengutip CNBC, Sabtu, 12 Mei 2018, pejabat AS menggambarkan pertemuan itu sebagai tindak lanjut dari pembicaraan perdagangan tingkat tinggi pekan lalu di Beijing dan sebagai persiapan kunjungan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He ke Washington.

Namun, pejabat tersebut menolak untuk memberikan rincian mengenai pertemuan itu termasuk menentukan waktu yang tepat dari kunjungan Liu. Adapun pertemuan itu diharapkan mencapai titik kesepakatan yang saling memberi keuntungan, termasuk terhadap ekonomi dunia.







Sebelumnya, Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan, Liu, penasihat ekonomi utama Presiden Tiongkok Xi Jinping, akan datang ke Washington minggu depan untuk melanjutkan diskusi dengan tim ekonomi presiden.



Pembicaraan perdagangan di Beijing pekan lalu, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dan Liu, gagal menghasilkan terobosan untuk mencegah ancaman tarif AS terhadap barang-barang Tiongkok senilai USD150 miliar, dan ancaman Tiongkok untuk membalasnya dengan hal yang sama.



Pejabat AS mempresentasikan daftar panjang tuntutan perdagangan termasuk mengurangi surplus perdagangan Tiongkok hingga USD200 miliar per tahun. Seorang sumber yang akrab dengan perencanaan kunjungan itu mengatakan delegasi tingkat yang lebih rendah kemungkinan akan pergi ke Washington terlebih dahulu dan itu mungkin menunda kunjungan Liu.









(ABD)