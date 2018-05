Wall Street Ditutup Bervariasi di Tengah Data Ekonomi

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup bervariasi pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) karena investor bermeditasi pada laporan ekonomi. Adapun data inflasi yang dijinakkan meredakan kekhawatiran tentang langkah pengetatan strategi dari bank sentral AS.



Mengutip Antara, Sabtu, 12 Mei 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 91,64 poin atau 0,37 persen menjadi 24.831,17. Sedangkan S&P 500 naik 4,65 poin atau 0,17 persen ke 2,727.72. Indeks Nasdaq Composite turun 2,09 poin atau 0,03 persen menjadi 7.402,88.

Harga impor AS meningkat 0,3 persen pada April, di bawah konsensus pasar 0,5 persen. Sedangkan harga untuk ekspor AS naik 0,6 persen pada April, mengalahkan estimasi pasar kenaikan 0,3 persen, Departemen Tenaga Kerja melaporkan.







Pembacaan awal sentimen konsumen tetap tidak berubah di 98,8 pada Mei dari pembacaan April, umumnya sejalan dengan ekspektasi pasar, kata indeks sentimen konsumen Thomson Reuters/University of Michigan.



Sementara itu, investor masih mencerna data inflasi negara untuk April. Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk semua konsumen perkotaan meningkat 0,2 persen pada April dengan dasar penyesuaian musiman, kehilangan konsensus pasar 0,3 persen, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan.



Indeks untuk semua item makanan dan energi kurang meningkat 0,1 persen pada April, di bawah perkiraan pasar dari kenaikan 0,2 persen. Untuk minggu ini, ketiga indeks utama membukukan keuntungan yang solid, dengan Dow, S&P 500, dan Nasdaq masing-masing melonjak 2,3 persen, 2,4 persen dan 2,7 persen.









(ABD)